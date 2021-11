Mercato : Mozer avait proposé un certain Paqueta à l’OM bien avant tout le monde, mais…

L’ancien défenseur central de l’Olympique de Marseille Carlos Mozer s’est exprimé pour le journal La Provence au sujet du milieu brésilien de l’OL Lucas Paqueta. Et il affirme avoir renseigné l’OM en 2018 sur ce joueur…

En 2018, l’ancien joueur de l’OM Carlos Mozer avait contacté le club, du temps où il était directeur sportif à Flamengo, pour leur signifier qu’un milieu de terrain brésilien lui avait tapé dans l’oeil : Lucas Paqueta. Toutefois, il reconnaît que le trident Eyraud – Garcia – Zubizarreta n’ont pas souhaité donner suite sur ce dossier. Une erreur selon lui…

C’est dommage que le club ne se renseigne pas auprès de nous — Carlos Mozer

« En 2018, j’avais appelé mes amis à Marseille pour leur dire qu’il était vraiment fort. C’était un conseil pour que les gens du club viennent le voir sur place. Je trouvais que Lucas avait toutes les qualités pour Marseille, il pouvait être très intéressant pour l’OM. Cela ne s’est pas fait. Aujourd’hui, c’est Lyon qui en profite. Il y a beaucoup d’anciens joueurs de l’OM brésiliens, on connaît bien le foot ici et on sait aussi le caractère et la qualité qu’il faut pour jouer à Marseille. C’est dommage que le club ne se renseigne pas auprès de nous » Carlos Mozer — Source : La Provence (15/07/21)