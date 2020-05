Mercato : « Niang à l’OM, il y a des discussions intenses… », le montant demandé en baisse ?

L’OM cherche un attaquant pour épauler Dario Benedetto. Depuis plusieurs semaines, le nom de Mbaye Niang revient avec insistance, le montant exigé par Rennes pourrait être inférieur aux 30M€ initialement évoqués…

L’OM aimerait bien s’offrir les services de Mbaye Niang. Cependant, le montant du transfert de l’attaquant rennais semble très élevé (30M€). Selon le journaliste de l’équipe, Bilel Ghazi, les dirigeants bretons seraient ouvert à son départ pour un montant moins élevé. Ce dernier s’est exprimé dans un live Instagram avec Walid Acherchour, des propos relayés par le média Daily Mercato.

je ne vois pas Niang partir en-dessous de 15-20 M€ — Ghazi

« Niang à l’OM, il y a des discussions intenses, ça fait deux-trois mois qu’ils sont à fond sur lui, c’est-à-dire contact permanent avec son entourage et demande de temporiser et de ne pas s’enflammer face à d’autres potentielles offres, c’est-à-dire en gros « on te veut absolument, on veut que tu rejoignes l’OM et ne te précipite pas… Rennes est disposé à le laisser partir, mais il ne faut pas oublier qu’il a été acheté l’été dernier pour 14-15 M€ donc je ne le vois pas partir en-dessous de 15-20 M€. Est-ce que l’OM peut investir là-dessus ? Marseille essaye en tout cas d’en convaincre le joueur. Un autre club ? A mon sens il n’y a pas photo entre l’OM et ce club. C’est un club du Top 8 de ces deux-trois dernières années. C’est un début d’approche. Est-ce que Niang veut partir ? En tout cas, il a un bon de sortie. » Bilel Ghazi – source : Live Instagram avec Walid Acherchour