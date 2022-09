Mercato: Nice approche un ancien entraîneur de l’OM ?

L’Olympique de Marseille et André Villas-Boas se sont séparés il y a plus de deux saisons. Le coach portugais n’a pas retrouvé de nouveau club. Néanmoins, il aurait été approché par l’OGC Nice…

A son départ de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas avait exprimé sa volonté de devenir président du FC Porto après l’annonce sa retraite en tant qu’entraîneur. Pour le moment, le Portugais n’a pas trouvé de dernier challenge avant de stopper sa carrière.

D’après le Media Foot, AVB aurait été approché par Nice afin de remplacer Lucien Favre récemment confirmé à son poste, mais qui semble sur la sellette.

Malgré la fin de l’aventure entre les deux parties, les supporters olympiens gardent un bon souvenir d’André Villas-Boas et continuent de suivre l’homme. En effet, de son passage à Marseille, le technicien portugais restera celui qui a permis à l’OM de retrouver la Ligue des Champions mais également un succès face à Paris après de longues années de disette. À l’occasion de la Saint-Valentin, André Villas-Boas s’est rendu à Paris et a accordé une nouvelle pensée à l’OM en installant un cadenas au mythique Pont des Arts de la capitale. Un geste de nouveau apprécié et partagé massivement par les supporters marseillais.