Mercato : Nice toujours euphorique d’avoir doublé l’OM pour Moffi !

Terem Moffi a rejoint l’OGC Nice contre 25 millions d’euros plus 5 de bonus en provenance du FC Lorient. Auteur de 12 buts en 18 matchs, Moffi était aussi sur les tablettes de l’OM. Dans l’émission Gym Tonic, le directeur sportif niçois Florent Ghisolfi s’etait réjouit d’avoir doubler l’OM pour Moffi.

Moffi est comme un poisson dans l’eau

»Il a cru en notre projet. Il a eu le ressenti qu’il allait être heureux et performant à Nice. Aujourd’hui, il est comme un poisson dans l’eau. Je pense vraiment qu’on est le bon club pour Terem. Il a récupéré le numéro 9, même si Marseille lui avait promis aussi. Dans ce qu’on est en train de construire, il correspond vraiment à ce qu’on recherche en termes de valeurs. Cela a été long et compliqué. Il a toujours montré la conviction qu’il voulait aller à Nice. Sincèrement, je demande à tout le monde d’avoir conscience de ce que cela représente. Avoir de gros clubs anglais et Marseille qui te sollicitent et avec qui il avait déjà un accord en plus ! S’il disait ok, il signait le lendemain, alors que nous n’avions pas encore cet accord. C’est vraiment un gros signal envoyé à l’OGC Nice ». Florent Ghisolfi – Source : Gym Tonic/Nicematin (10/02/2023)

Depuis son arrivée Moffi a joué deux matchs avec l’OGC Nice, contre l’OM et Ajaccio. Mais n’a pas encore marqué son premier but