Retrouvez le replay de l’émission Apéro Mercato de ce jeudi 8 août 2024. Nous recevons sur le plateau de Football Club de Marseille, Adam Lablack acteur et réalisateur et Hugo Ftbl, YouTuber spécialisé sur le football et supporter de l’OM. Nous faisons le point ensemble sur les dernières informations autour du mercato de l’OM notamment le dossier de l’attaquant.