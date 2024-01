Mercato : Nouvelle offre refusée par l’OM

Désireux de vendre Luis Henrique, l’Olympique de Marseille ne manque pas de prétendants. Seul problème : le prix ! Et l’OM se monte intransigeant pour le moment.

Luis Henrique est de retour à Marseille mais pourrait reparti aussitôt ! L’attaquant n’a pas convaincu Botafogo de le récupérer après son prêt avec option d’achat. Dans l’effectif de Gennaro Gattuso, il ne semble pas avoir sa place et le club désirerait le voir filer ailleurs dès cet hiver.

Depuis quelques jours, l’Atletico Mineiro insiste pour le récupérer selon plusieurs médias. Globoesporte affirme même qu’une offre a été posée sur la table de la direction marseillaise pour un transfert avoisinant les 6 millions d’euros. Seulement, Foot Mercato explique ce dimanche que cette offre a été refusée. L’OM en veut plus pour l’attaquant brésilien !

Trois clubs brésiliens pistent Luis Henrique

L’ailier de 22 ans ne s’est pas imposé au Brésil avec seulement 6 buts inscrits en 59 matchs. Selon La Provence, la direction olympienne ne ferme aucune porte : le prêter, le vendre ou encore le conserver en raison de la CAN.

D’après L’Équipe, Pablo Longoria ne devrait toutefois pas retenir son joueur si un club débarque avec une proposition comprise entre 6 et 7 millions d’euros. Le quotidien sportif affirme également que l’Atlético Mineiro, Cruzeiro et le Red Bull Bragantino seraient intéressés par le profil d’Henrique.

En attendant, le natif de João Pessoa reste dans le flou. « On ignore ce que Luis souhaite faire, a confié son agent dans L’Equipe. On ignore aussi si l’OM souhaite vraiment son retour, malgré encore un an et demi de contrat. C’est difficile de savoir ce qu’il va se passer. Pour l’instant ce n’est pas clair », a-t-il ajouté. À noter que le Brésilien est sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2025.