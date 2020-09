Mercato [OFFICIEL] : Abdallah prêté une saison !

L’OM a trouvé un accord avec le club belge de Zulte-Waregem pour le prêt de son jeune latéral droit 𝗔𝗯𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮𝗵 𝗠𝗼𝗵𝗮𝗺𝗲𝗱 𝗔𝗯𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮𝗵.

Voici le communiqué du club olympien.