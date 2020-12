Mercato OFFICIEL : Maehle ne viendra pas à l’OM !

L’Olympique de Marseille était tout proche d’obtenir la signature du latéral danois Joakim Maehle l’été dernier. Le joueur voulait venir, le club venait de vendre Sakai mais son club belge de Genk a fait capoter l’affaire à la dernière minute…

Et c’est à l’Atalanta Bergame que l’international danois va poursuivre sa carrière. Le club italien a communiqué l’officialisation du transfert. Pour une somme apparemment équivalente à ce que l’OM proposait…

#Atalanta comunica di aver raggiunto con il @KRCGenkofficial un accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Joakim #Mæhle. Atalanta B.C. announce to have reached an agreement with KRC Genk for the permanent transfer of Joakim Mæhle.#GoAtalantaGohttps://t.co/INFON6bLUj — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 30, 2020





Ils m’ont menti, à moi et à ma famille en plein visage, je suis très déçu — Joakim Maehle

« Lorsque j’ai reçu l’appel du directeur sportif me disant que l’accord a échoué, je me suis assis sans voix. J’ai jeté le téléphone loin de moi. Je n’avait rien à dire. Je me suis senti piétiné. C’était dur de dormir. Le DS m’a dit qu’il n’y a pas eu d’accord car ils ont demandé un peu plus d’argent. Je suis très déçu. Vous pouvez également le sentir chez le directeur sportif de l’OM Pablo Longoria, si vous avez lu ce qu’il a dit, à quel point il a été déçu. Ils m’ont menti, à moi et à ma famille en plein visage, je suis très déçu. Ce que vous pouvez lire sur 12-13M€ est exact. Je ne connais pas les détails, mais je sais que Genk avait un bonus qui est venu du conseil d’administration à la dernière minute. » Joakim Maehle – source : B.T. Sport (08/10/2020)