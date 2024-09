Mercato : OFFICIEL, Rabiot s’engage avec l’OM !

C’est officiel, Adrien Rabiot va s’engager avec l’Olympique de Marseille après avoir validé sa visite médicale.

Voici le communiqué officiel de l’OM :

L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature d’Adrien Rabiot. Agé de 29 ans, le milieu de terrain s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale. Formé au Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot effectue ses débuts professionnels avec son club formateur en août 2012 à l’âge de 17 ans, lancé par un certain Carlo Ancelotti. Le jeune milieu de terrain ne tarde pas à impressionner par sa science tactique, sa qualité technique et son intelligence de jeu qui lui permettent de faire ses classes dans toutes les équipes de jeunes de l’Equipe de France, des U16 jusqu’aux Espoirs. Avec le club francilien, il s’impose comme une référence à son poste en disputant 227 matchs et en glanant 6 titres de Champion de France, 4 Coupes de France, 5 Coupes de la Ligue et 4 Trophées des Champions. A l’été 2019, Adrien Rabiot décide de s’engager dans le Piémont, en faveur du champion en titre italien : la Juventus. Sous la tunique des Bianconeri, le « Duc » joue les premiers rôles en Serie A et remporte même le Scudetto en 2020, la Coupe d’Italie en 2021 et en 2024 ainsi que la SuperCoupe d’Italie en 2021. Habitué à disputer les joutes de la Ligue des Champions avec le club turinois, le gaucher sera même porteur du brassard de capitaine lors de la saison 2023/2024. Après avoir réussi en France, puis en Italie, Adrien Rabiot connaît également des succès sur la scène internationale. Avec l’Equipe de France A cette fois, le milieu de terrain compte 48 sélections, remporte la Ligue des Nations en 2021 et participe activement au parcours des Bleus jusqu’en finale de la Coupe du Monde 2022 en étant un homme fort de l’équipe de Didier Deschamps.





Voici les premières images de l’arrivée de Rabiot à Marseille avec le passage obligé et la photo avec Titi !

Salut la #TeamOM!

Le premier « Ohé ohé ohé ohé… Rabiot, Rabiot… » lancé par les 500 supporters marseillais à l’aéroport en attendant l’arrivée d’Adrien Rabiot. Les Winners mettent l’ambiance!#OM @StatsOmp @Mode55489648 @bleuprovence pic.twitter.com/CrEik9lPRt — Bruno Blanzat (@brunoblanzat) September 16, 2024

Il est là Adrien Rabiot #TeamOM pic.twitter.com/5gU05vKQSH — titi ( c’est toi le boss) (@Mode55489648) September 16, 2024

L’ancien milieu de la Juventus, Adrien Rabiot va signer avec l’Olympique de Marseille, un gros coup de la part du tandem Longoria-Benatia mais aussi du coach Roberto De Zerbi. Une recrue réussie en grande partie grâce au transfert de Jordan Veretout à l’OL. Voici les coulisses de ce transfert inattendu selon l’Equipe. Cela fait deux semaines que le club échange avec le joueur. L’OM a pensé se faire écarter par le clan Rabiot mais au contraire son clan a été bien réceptif. Rabiot a longtemps privilégié un club disputant une Coupe d’Europe et des négociations ont eu lieu avec Manchester United et l’Atlético de Madrid, West Ham et Galatasaray ont tenté aussi leur chance. Le média précise que l’OM « a fait un effort important, mais la famille Rabiot a réalisé des efforts plus importants encore ». Si le milieu de terrain français a fait de gros effort sur son salaire, sa prime à la signature s’élève à moins de 10M€. L’OM a mis en place un système un système progressif qui devrait augmenter si l’OM se qualifie en Ligue des Champions…

Le milieu de terrain international français, Adrien Rabiot, va débarquer ce lundi soir dans la cité phocéenne. Il devrait signer mardi. https://t.co/Ok0kewvcw8 pic.twitter.com/GLHPoUl4bq — L’ÉQUIPE (@lequipe) September 16, 2024

