Mercato : Offre de l’OM confirmée… Trois autres clubs sur le coup ?

Le mercato de l’OM commence a dessiner petit à petit. Le club piste l’international colombien Mateus Uribe (32 ans) en fin de contrat avec le FC Porto. Cependant le joueur a refusé les approches de l’OM. Le Corriere Dello Sport rapporte que Flamengo, la Lazio et l’Atlético Madrid suivent le milieu de terrain.

La Lazio aimerait signer Mateus Uribe 🇨🇴 avec un contrat d’une valeur de 2 à 2,5M€ par an. • Le milieu de 32 ans a déjà refusé l’OM et a trois autres offres sur la table : Flamengo (contrat de 4 ans), l’Atletico (3M€/an) et un autre club italien (4,5M€/an). [@CorSport 🗞️] pic.twitter.com/Y5jo6KxQgh — 𝙁𝘾 𝙋𝙤𝙧𝙩𝙤 𝙁𝙧𝙖𝙣𝙘𝙚 🇫🇷 (@FCPortoFRA_) April 13, 2023

Uribe : un profil intéressant

Uribe intéresse de nombreux clubs. Actuellement au FC Porto, le Colombien de 32 ans sera libre de tout contrat en juin prochain. Le milieu de terrain est arrivé au Portugal en 2019. Il a gagné deux fois le championnat et deux coupes du Portugal avec les dragons en 2020 et 2022. Cette année il a ajouté la coupe de la Ligue portugaise à son palmarès et peut rêver de triplé. A sept journées de la fin Porto est toujours dans la course au titre en championnat, malgré leurs 7 points de retard sur le leader Benfica. Uribe et ses coéquipiers disputeront également une demi-finale de coupe du Portugal contre Famalicao en aller-retour, les 26 avril et 4 mai prochains. Le milieu de terrain a une part importante dans les succès de son club. Cette saison il a participé à 33 rencontres toutes compétitions confondues, dont 32 en étant titulaire. Depuis son arrivée il a disputé 167 matchs, toutes compétitions confondues et a inscrit 14 buts. De bonnes performances en club qui ont permis à Uribe d’être sélectionné avec la Colombie à 45 reprises depuis 2017. Il participe notamment à la coupe du monde 2018 en Russie.

Recruter intelligemment

Avec des finances limitées, l’OM cherche à faire de bons coups. Longoria cible des joueurs expérimentés, peu chers, en fin de contrat, des pépites à forte valeur marchande pour la revente… Le profil de Mateus Uribe, mêlant grande expérience et fin de contrat semble être un bon remplacement au potentiel départ de Guendouzi cet été. Mais le milieu touchant près de 200 000 euros mensuels à Porto, aurait refusé la proposition marseillaise. Le Corriere Dello Sport confirme l’offre de l’OM et rapporte que Flamengo, l’Atlético Madrid et la Lazio s’intéressent également au Colombien.