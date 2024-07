Mercato OM : 3 cibles pour remplacer Pau Lopez

Le feuilleton des gardiens de but se poursuit. Annoncé sur le départ, Pau Lopez est toujours à Marseille et bloque l’arrivée d’un nouveau portier. Les dirigeants marseillais étudient trois pistes pour le remplacer.

Le départ annoncé de Pau Lopez vers Côme a pris du plomb dans l’aile. Et pour cause, le club italien a tenté ces derniers jours de renégocier certaines conditions du prêt avec option d’Achat, en souhaitant ajouter notamment la prise en charge d’une partie du salaire du portier espagnol par l’OM. Le transfert parait désormais compris et Marseille espère recevoir désormais d’autres offres autour de 5-6 millions d’euros.

L’État Major olympien travaille depuis de longues semaines pour trouver le successeur du gardien espagnol. De nombreux noms ont été révélés dans la presse. Certaines pistes trop onéreuses ont été abandonnées. Selon les informations du journal l’Equipe, l’OM dispose désormais de trois noms dont Timon Wellenreuther (28 ans) le gardien de but au Feyenoord Rotterdam. Le dossier est complexe et encore loin d’être ficelé. Deux autres négociations sont menées en parallèle avec des joueurs dont les noms n’ont pas encore filtré.

