Mercato OM : 3 offres reçues pour récupérer Milik cet hiver?

L’Olympique de Marseille a récupéré Arek Milik au Napoli et a réussi à le relancer. L’Equipe affirme que trois clubs espéraient le faire signer dès cet hiver !

Relancé à l’Olympique de Marseille après des saisons compliquées sous le maillot de Naples, Arek Milik recommence à intéresser des clubs en Europe… Si Pablo Longoria s’est montré rassurant sur ce dossier en affirmant qu’il resterait à l’OM, le journal L’Equipe nous informe que des clubs se montrent insistants.

En effet, le quotidien sportif explique ce samedi que le club a reçu trois offres sur la table pour récupérer l’attaquant : une de Séville, de la Juventus de Turin et l’autre de Majorque. Les trois clubs souhaitaient se faire prêter Milik mais l’OM a refusé… D’après le journal, le joueur ne serait pas non plus tenté par l’idée de quitter le club cet hiver.

L’OM ne devrait jouer que pour Milik — Papin

Ce samedi à quelques heures du match face à Lens, le journal L’Equipe a donné la parole à Jean-Pierre Papin qui a également connu des débuts compliqués à Marseille. La légende de l’Olympique de Marseille ne remet pas en cause les qualités de l’attaquant polonais mais plutôt la tactique qui n’est pas appropriée…

« Quand on évolue avec ce type d’attaquant, on ne doit jouer que pour lui, l’OM ne devrait jouer que pour lui. Le bémol, en ce moment, c’est que le jeu se base sur de la possession parfois à l’excès. Le ballon va d’un côté puis il revient dans l’axe, repart de l’autre côté et revient de nouveau. C’est beaucoup plus facile pour les défenses à gérer : elles reculent, resserrent les lignes. Et Milik se retrouve régulièrement dos au but ou face à deux adversaires. Le problème est donc plus global? En début de saison, quand les Marseillais jouaient vraiment à trois derrière, il y avait beaucoup plus de risques offensifs, des combinaisons sur les côtés. Ces derniers temps, il y a de moins en moins de jeu sur les côtés ou alors ça ne va jamais au bout, les centres sont plus rares ou ils n’arrivent pas. C’est la différence entre les attaques rapides et les attaques placées. Et Milik est bien meilleur quand l’équipe se projette vite devant. Ce n’est pas un joueur rapide qui prend l’espace mais il en a besoin d’un minimum, il aime être servi » Jean-Pierre Papin – Source : L’Equipe (22/01/22)