Mercato OM : 3 recrues d’ici lundi ?

L’OM poursuit sa quête de renforts à quelques jours de la fermeture du mercato. Selon RMC, la direction de l’OM travaille sur plusieurs dossiers juqu’à lundi 23h et la fermeture du marché hivernal en France !

Selon RMC, Roberto De Zerbi attend beaucoup plus de Quentin Merlin sur le côté gauche, mais le joueur peine à s’imposer. En effet, Merlin, qui était initialement destiné à devenir titulaire, se retrouve désormais en concurrence avec Ulisses Garcia, une situation qui n’était pas prévue au départ. Le staff marseillais regrette un manque d’impact offensif de la part du piston gauche, ce qui a conduit à la recherche d’un joueur capable d’occuper ce poste de manière plus efficace.

Cette volonté de renforcer le flanc gauche a conduit l’OM à s’intéresser à Nicola Zalewski de l’AS Rome. L’arrivée de ce type de profil pourrait également permettre à Luis Henrique, l’un des joueurs en forme de la saison, de jouer un peu plus haut sur le terrain. Le Brésilien a déjà montré de bonnes statistiques, et son repositionnement pourrait offrir une nouvelle dynamique offensive à l’équipe.

Un attaquant et deux autres recrues ?

Selon le journaliste de RMC, Florent Germain; « leur souhait c’est d’essayer de recruter 3 joueurs. La priorité est de remplacer Wahi et se renforcer en défense. Il y a une remise en cause côté marseillais »

🔵⚪️ La défaite à Nice va-t-elle avoir des conséquences sur les derniers jours du mercato de l’OM ?@flogermain: « Leur souhait c’est d’essayer de recruter 3 joueurs. La priorité est de remplacer Wahi et se renforcer en défense. Il y a une remise en cause côté marseillais » pic.twitter.com/MnYlvLXXUB — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) January 27, 2025

De Zerbi a aussi identifié plusieurs axes d’amélioration, notamment en matière de technique. Cela explique pourquoi certains choix estivaux sont désormais remis en question. Lilian Brassier traverse une période difficile, Derek Cornelius peine à convaincre, et Jonathan Rowe ne parvient pas à confirmer ses premières promesses, que ce soit en match ou à l’entraînement.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Enorme surprise pour Pau Lopez et (gros) chèque inespéré pour Marseille !

En plus de ces ajustements, l’OM doit également faire face à plusieurs départs, comme celui de Elye Wahi et d’Ismaël Koné, poussé vers la sortie. Si Koné part, l’OM cherchera à recruter un milieu de terrain pour renforcer son entrejeu. Les blessures récentes de Geoffrey Kondogbia et Amine Harit compliquent encore la situation.

L’OM se prépare donc à une fin de mercato très dynamique, avec de nombreuses décisions à prendre dans les jours à venir.