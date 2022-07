Mercato OM : 3 recrues présentées à 13h30, 3 autres officialisées ?

Le mercato de l’OM s’accélère, Pablo Longoria a décidé de renforcer l’effectif d’Igor Tudor avant le départ en stage de l’équipe. Alors que Gigot, Touré et Mbemba seront présentés à la presse à 13h30, trois autres arrivées devraient être officialisées…

L’OM propose une conférence de presse avec les 3 première recrues Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Isaak Touré. Vous pourrez suivre les meilleurs moments sur notre compte Twitter et retrouver l’intégralité de cette conférence de presse sur notre chaine Youtube. L’OM ne va pas s’arrêter là et plusieurs recrues sont rapidement attendues. Le recrutement de Luis Suarez a déjà été confirmé par l’OM lundi soir, l’attaquant colombien est arrivé à Marseille. De plus, un accord serait trouvé avec Lens pour Jonathan Clauss mais aussi avec Ruben Blanco qui devrait débarquer en prêt…

Luis Suarez, un attaquant de plus

Communiqué officiel | Luis Suárez L’Olympique de Marseille et le Grenade CF sont parvenus à un accord pour le transfert de l’attaquant colombien Luis Suárez. Le joueur a été autorisé à se rendre à Marseille pour effectuer sa visite médicale dans les prochaines heures. pic.twitter.com/BW50aWspMQ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 18, 2022

Clauss, dossier enfin réglé

🚨 L’OM et Lens ont trouvé un accord total pour le transfert de Jonathan Clauss (29 ans). Selon RMC Sport, le montant s’élèvera à 7,5 millions d’euros plus des bonus.https://t.co/JmeW9gZW4T pic.twitter.com/XorX6bCSSV — RMC Sport (@RMCsport) July 19, 2022

Ruben Blanco ça se précise !