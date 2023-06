Mercato OM : 4 clubs (dont 2 anglais) visent Milik ?

Prêté avec option d’achat à la Juventus, l’été dernier, Arkadiusz Milik ne reviendra vraisemblablement pas à Marseille mais son avenir à Turin n’est pas assuré pour autant…

La bilan d’Arek Milik chez les Bianconeri est assez contrasté, très efficace en début de saison, le polonais a finalement inscrit 9 buts toutes compétitions confondues avec la Juve. L’ancien Napolitain a semblé donner suffisamment de garanties tout au long de la saison pour que La Vieille Dame lève son option d’achat mais les récents soucis financiers du club ont presque tout remis en cause.

La Juventus aimerait ne pas avoir à dépenser d’argent mais veut garder le polonais, la possibilité d’un échange Zakaria-Milik a été évoqué plusieurs fois dans la presse pour régler la situation même si cela reste de la spéculation. Selon la Gazzetta, l‘OM attend une réponse définitive des dirigeants turinois avant le 15 juin.

En cas d’échec des négociations avec le club du Piémont, l’OM ne désespère pas de trouver un point de chute pour son attaquant. À son aise en Italie, Milik continue de plaire, notamment à Maurizio Sarri, le coach de la Lazio Rome qui voit en Milik, une potentielle doublure de Ciro Immobile.

En dehors de l’Italie, le gaucher possède également encore une belle côte en Europe notamment en Bundesliga et en Angleterre. L’Eintracht Francfort, qui pourrait perdre Randal Kolo-Muani cet été ferait notamment partie des clubs intéressés par le natif de Tychy. Outre-Manche, Burnley et Newcastle pourraient aussi tenter de s’attacher les services du numéro 9 marseillais.

🚨 🇵🇱 Newcastle United are reportedly keen on signing Arkadiusz Milik this summer.

Not the first time we've been linked with the Polish striker but at 29 years old now, is he out of our age range?

Great player, though. https://t.co/UXuv12IRvNhttps://t.co/UXuv12IRvN

— 𝗠𝗼𝘂𝘁𝗵 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗧𝘆𝗻𝗲 #NUFC (@ToonMouthTyne) June 1, 2023