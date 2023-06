Mercato OM : Le nombre de prétendants augmente pour Guendouzi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Selon les informations de Téléfoot, Mattéo Guendouzi serait toujours suivi par des clubs en Europe. La Juventus, l’Inter Milan, Aston Villa et Newcastle apprécieraient son profil.

Téléfoot a annoncé ce dimanche que l’Olympique de Marseille peut toujours craindre de perdre Mattéo Guendouzi ! Le milieu marseillais est suivi par plusieurs clubs en Europe. Aston Villa et Newcastle étaient déjà cités parmi les clubs qui appréciaient son profil mais on apprend grâce à l’émission de TF1 que l‘Inter Milan ainsi que la Juventus sont aussi intéressés !

Il y a un goût d’inachevé. J’ai vraiment envie de faire de belles choses ici

Interrogé sur son avenir, Guendouzi a affiché son envie de continuer à Marseille. « Comme je l’ai toujours dit, j’ai toujours voulu faire de grandes choses ici, gagner des trophées. C’est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et encore plus à l’Olympique de Marseille. Je suis un peu resté sur ma faim en cette fin de saison, parce qu’il y a un goût d’inachevé. J’ai vraiment envie de faire de belles choses ici. On va peser le pour et le contre, il y aura des réflexions, une bonne discussion avec le club. Mais là, il faut d’abord partir en vacances, souffler et voir ce qu’il se passe. »

La direction ne m’a jamais parlé qu’il faut absolument me vendre ou quoi que ce soit

Le milieu de terrain international a clairement fait savoir que le président Longoria ne le poussait pas vers la sortie, même si des discussions sont prévues. « C’est vrai que le président Pablo Longoria savait que j’ai été sollicité en janvier. J’ai discuté avec lui, il m’a dit qu’il n’avait pas envie que je parte en janvier. Donc je ne suis pas parti et moi-même je n’avais pas envie de partir à ce moment de la saison. J’ai discuté avec le coach dans le même sens. On avait vraiment envie de super bien terminer la saison et de faire de belles choses. Mais non, la direction ne m’a jamais parlé de valeur marchande, qu’il faut absolument me vendre ou quoi que ce soit. Peut-être qu’ils auront un discours différent quand je discuterai avec eux cet été. Mais en tout cas, non, ils n’ont pas tenu ce discours avec moi. Ils m’ont toujours fait part de leur intérêt et du fait que j’étais un joueur très important pour eux.