Mercato OM : 5 entraineurs libres pour remplacer Sampaoli

Quels entraineurs sont libres ? Non pas Zinédine Zidane… C’est la bombe du jour, Jorge Sampaoli a décidé de quitter l’OM. En attendant l’officialisation du club, Pablo Longoria va devoir vite trouver un coach.

Jorge Sampaoli ne sera plus le coach de l’OM pour cette saison 2022/2023. Le technicien argentin aurait claqué la porte estimant que le projet n’était pas viable vu els moyens et une Ligue des Champions à disputer. Pablo Longoria va devoir vite se retourner et devrait piocher dans la longue liste des entraineurs libres. On vous en propose 5, pas Zinédine Zidane qui a d’autres projets et vient de refuser le PSG n’est pas dans cette liste…

Marcelino, le favori de Longoria ?

Le premier nom qui devrait sortir sera surement celui de Marcelino García Toral. L’entraineur espagnol de 56 ans a quitté l’Athletic Club en mai dernier. Il était le coach de Valence quand Longoria y occupait le rôle de directeur sportif. Marcelino est habitué à proposé un 4-4-2…

Marcelo Bielsa, qui était prêt à revenir à Bilbao…

A bientôt 67 ans, Marcelo Bielsa est libre après son aventure à Leeds. Le coach argentin était annoncé du côté de Bilbao, mais le club basque a opté pour un autre président qui a lui choisi Ernesto Valverde. Alors El Loco peut-il être convoité par Pablo Longoria ? Peut-il accepter ce challenge ? Ce dernier a laissé un souvenir impérissable chez une majorité des supporters marseillais…

Marco Rose, ex Dortmund !

L’entraineur de 45 ans a quitté Dortmund en mai dernier. Le coach allemand passé aussi par Salzbourg et le Borussia Mönchengladbach est connu pour sa façon de bien faire jouer ses équipes. Un jeu rapide avec la volonté d’aller vite vers l’avant mais aussi une aptitude à faire progresser les jeunes…

Sampaoli n’est plus le coach de l’OM. Qui pour le remplacer ? #OM #Sampaoli — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 1, 2022

De Zerbi, l’ancien coach de Maxime Lopez

Après un passage remarqué à Sassuolo, ou il avait recruté Max Lopez, Roberto De Zerbi avait rejoint le Shakhtar Donetsk. Il a été contraint de quitter le pays à cause de la guerre en Ukraine. Il aurait même été déjà contracté par Longoria.

C’est Pablo Longoria qui a prévenu les joueurs. Décision prise par Sampaoli depuis une bonne semaine.

Longoria, très embêté car proche du coach.

Le club ne pouvait pas accéder aux demandes (mercato) du coach argentin. PS: Roberto De Zerbi a été contacté. #OM — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 1, 2022

Laurent Blanc, l’ancien du club

Après 4 ans sans club suite à son départ du PSG, Laurent Blanc est passé par Al-Rayyan qu’il a quitté en février dernier. Son nom a plusieurs fois été évoqué à l’OM, mais son profil ne semble pas forcément correspondre aux choix de Longoria…