Mercato OM : « A Everton ils ont l’air impressionné par Nkounkou »

Extrait du dernier Débat Foot Marseille concernant l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Niels Nkounkou. Le latéral gauche formé à l’OM réalise des débuts remarqués à Everton. Notre journaliste Mourad Aerts ne comprend pas pourquoi les dirigeants marseillais n’ont pas misé sur lui plutôt que de recruter Nagatomo.

tu as Rocchia et Nkounkou et que tu achète Nagatomo

« Ce n’est pas pour accabler le pauvre Nagatomo qui a été mauvais sur un match et moyen sur l’autre qu’il a joué. Mais encore une fois le problème c’est : Combien de matchs il va jouer Nagatomo ? Très peu, et sur ces quelques matchs il y en aura qui ne seront pas bons. Pourquoi est-ce que tu vas chercher un plus que trentenaire pour faire ces quelques matchs, car il est clairement venu pour être doublure, alors que tu as des jeunes à ce poste ? Peut être qu’ils ne seront pas bons, mais justement il faut les travailler pour voir ce qu’ils vont donner, c’est ça un club formateur. Comment Eyraud peut-il dire qu’on est déjà devenu un club formateur alors que tu as Rocchia et Nkounkou et que tu achète Nagatomo. Il y a une erreur quelque part. C’est peut être aussi un choix de Villas-Boas, mais quand tu es un club formateur impose aussi certaine choses à tes entraineurs. J’ai fais un Podcast avec un journaliste Anglais supporter d’Everton, et il est venu me demander : « Mais c’est quoi ce Nkounkou ? Il est vachement bon, il nous surprend. On n’en attendait pas grand chose et il nous impressionne. » Il a joué contre des petites équipes, mais aussi contre un club de Premier League face à West Ham et il a complètement muselé Yarmolenko.

Mourad Aerts – Source : Footballclubdemarseilel.Fr (20/10/2020)