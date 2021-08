Mercato OM : « A la place de Kamara, j’aurais une réflexion pour rester… »

Extrait de notre dernier épisode de Débat Foot Marseille avec nos invités Thibaud Vézirian et Hervé Bercane. Discussions autour du dossier Boubacar Kamara qui n’a toujours pas prolonger son contrat à l’OM et qui pourrait quitter le club dès cet été !

Que doit faire Boubacar Kamara? Nos invités Hervé Bercane et Thibaud Vézirian ont été questionné à ce sujet. Selon le journaliste, il ferait mieux de rester à l’OM, avec l’équipe que Pablo Longoria vient de bâtir. Il explique d’ailleurs que le président marseillais met une certaine pression à Kamara en construisant un effectif de qualité.

Plus le projet progresse avec de nouveaux joueurs, plus le joueur en fin de contrat porte le mauvais rôle — VEZIRIAN

« Ce que j’ai compris et su sur le dossier Kamara c’est qu’il veut jouer la Ligue des Champions et il a raison. C’est un super défenseur, un vrai possible grand défenseur et un très bon milieu de terrain, polyvalent… Et il s’est dit : je vais voir ailleurs. Deux choses : il est tombé sur un mercato 2021 horrible parce que personne n’achète et encore moins un joueur qui ne marque pas ou peu et ne fait pas beaucoup de passes décisives. Si vous mettez un peu d’argent, il faut prendre quelqu’un qui va faire des stats. Il y a autre chose et je vais faire un parallèle avec Paris. Plus le projet progresse avec de nouveaux joueurs, plus le joueur en fin de contrat porte le mauvais rôle. Vous lui ramenez Ramos – Messi, il n’a plus rien à dire. Là Kamara, je sens que Longoria lui fait un peu ça. Si tu veux toujours partir, vas-y, mais regarde l’équipe que l’on est en train de bâtir. On a une super équipe, de la concurrence, on va jouer une Coupe d’Europe. Tu veux jouer la Grande mais qui tu veux pour la jouer? Kamara, c’est un joueur de quel niveau exactement aujourd’hui? Niveau projet sportif, il ferait bien de regarder ce qu’il se passe à Marseille. La visibilité est là. Moi j’aurais une réflexion. Il vaut mieux aller à Milan aujourd’hui ou rester un an de plus à Marseille? » Thibaud Vézirian – Source : Football Club de Marseille (16/08/21)

Le replay du dernier DFM avec Thibaud Vézirian

Voici le replay du dernier DFM diffusé en direct lundi soir. L’OM n’a pris qu’un point de la réception de Bordeaux ce dimanche ! Le mercato touche bientôt à sa fin, qui rejoindra l’OM? Thibaud Vézirian etait notre invité ce lundi et a fait une mise au point sur cette fameuse vente OM en présence d’Hervé Bercane et de notre journaliste Nicolas Filhol.