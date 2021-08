Mercato OM : Accord imminent pour Pol Lirola ?

L’OM et la Fiorentina seraient proches de tomber enfin d’accord pour le transfert définitif de Pol Lirola. Après plusieurs semaines de négociations acharnées, le latéral droit serait donc sur le point de faire son grand retour en cité phocéenne.

Tout le monde l’attend avec impatience, son retour est imminent. Après avoir convaincu lors de son prêt en seconde partie de saison, Pol Lirola est sur le point de revenir définitivement. Sans latéral droit dans l’effectif depuis le début de la préparation estivale, l’Espagnol était la priorité de Jorge Sampaoli et de Pablo Longoria. Ces dernières semaines, le président olympien n’avait pas souhaité lever l’option d’achat de 12 millions d’euros pour Pol Lirola. Il négocie ardemment avec ses homologues de la Fiorentina pour trouver un accord. Et cette fois-ci, il semblerait que ce soit la bonne. À en croire certains médias, les ultimes détails des négociations portaient sur les modalités de paiement puisque l’OM aimerait échelonner le transfert de l’Espagnol au maximum.

La fumée blanche se rapproche pour Lirola

L’accord se rapproche ! C’est en tout cas ce qu’a révélé Matteo Dovellini, le journaliste de Repubblica. À en croire ses informations, le transfert de Pol Lirola à Marseille se rapproche un peu plus. Sans qu’il ne précise le montant et les modalités de paiement, il ajoute que Davide Zappacosta arriverait pour remplacer le latéral droit espagnol du côté de la Fiorentina. Le club italien et Chelsea seraient sur le point de finaliser son transfert.

Des informations qui concordent parfaitement avec celles de Gianluca Di Marzio. D’après les informations du journaliste italien, les négociations seraient en passe de se boucler positivement entre la Fiorentina et l’Olympique de Marseille. Lui non plus, il n’indique aucun montant mais la fumée blanche se rapproche de plus en plus. Après avoir déjà foulé la pelouse du Vélodrome, Pol Lirola s’apprêterait donc à le retrouver plein d’ici les prochaines semaines.

Les négociations sont en passe de se boucler positivement entre la Fiorentina et l’#OM pour Pol #Lirola. Via @DiMarzio — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 17, 2021

NOUS SERIONS CONTENTS DE RAVOIR UN JOUEUR COMME POL DANS NOTRE EFFECTIF — LONGORIA

Pablo Longoria l’a déjà fait savoir en conférence de presse le mois dernier, il serait ravi de revoir Pol Lirola sous les couleurs de l’OM. Le latéral droit espagnol a apporté totale satisfaction au président olympien ainsi qu’aux supporters qui l’attendent impatiemment…

« Quand on analyse notre effectif, on est court au poste de latéral droit. C’est une évidence. Pour Pol Lirola, on a parlé et on a discuté. Il a laissé ici une très bonne image avec un très haut niveau pour son adaptation dans le championnat de France. Il a très bien terminé la saison avec nous. Nous serions contents de ravoir un joueur comme Pol dans notre effectif. Ici à Marseille, il a eu une adaptation parfaite, il aime le club et la ville. Mais après, c’est toujours une question de mercato qu’on doit respecter car il reste sous contrat avec un 3e club » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)