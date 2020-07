Mercato OM : Accord pour un premier départ à 8 millions d’euros?

Les rumeurs vente OM et les probables arrivés de Balerdi et Slimani rythment l’actualité ces dernières semaines… Côté départs, peu d’infos et de rumeurs bien que Maxime Lopez soit toujours sur les tablettes du FC Séville.

Depuis plusieurs semaines, les noms de Bouna Sarr et de Maxime Lopez sont cités parmi les pistes du FC Séville. Le bon coup réalisé par Monchi avec Lucas Ocampos donnerait de nouvelles idées au directeur sportif…

Accord entre le FC Séville et l’OM pour Maxime Lopez?

Cette semaine, le média espagnol La Razon affirme d’ailleurs que l’Olympique de Marseille et le club andalou ont trouvé un accord pour le milieu de terrain. Le montant évoqué est de 8 millions d’euros pour que Lopez quitte la Ligue 1 et rejoigne la Liga dès cet été.

Estadio Deportivo affirme de son côté que Bouna Sarr pourrait quitter l’OM contre 15 millions d’euros. Pour le remplacer, Kenny Lala serait pressenti et surtout totalement validé par André Villas-Boas.