Mercato OM : accord proche pour Pau Lopez selon Di Marzio !

Pau Lopez devrait bien quitter l’OM cet été. Le portier espagnol serait proche d’un accord pour un retour en Serie selon le journaliste Gianluca Di Marzio…

Alors que plusieurs club italiens dont Côme, le Genoa et Monza sont annoncés comme des candidats à son recrutement, son départ se précise selon Gianluca Di Marzio. La priorité du Côme de Fabregas est bien le portier de l’OM Pau Lopez, « une vieille connaissance du football italien après son expérience avec la Roma. Un accord définitif est en discussion pour conclure l’affaire. »

Fabrizio Romano affirme que Monza veut aussi Pau Lopez, mais c’est Côme qui semble le club le plus insistant ! « Côme fait pression pour recruter Pau López comme nouveau gardien de but alors que les pourparlers avancent du côté joueur/club. Monza a également demandé le gardien de l’OM mais Côme mène également la course avec le manager espagnol Cesc Fabregas. »

