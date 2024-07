Mercato OM : Accord total pour la priorité de De Zerbi ?

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’accélère de nouveau. Alors que l’OM vient d’officialiser le départ de Jonathan Clauss, les dirigeants marseillais sont proches d’un accord avec l’Inter pour l’une des priorité absolue de De Zerbi.

L’OM vient d’officialiser le départ de Jonathan Clauss vers Nice. Le club marseillais devrait percevoir une indemnité de transfert de l’ordre de 5 millions d’euros sur ce transfert. Les dirigeants marseillais ont également accéléré les négociations avec l’Inter pour tenter de recruter au plus vite le meneur de jeu argentin Valentin Carboni. Les discussions portent sur un prêt avec option d’achat avec une option de rachat pour l’Inter explique le journaliste italien Fabrizio Romano : » L’Olympique de Marseille fait pression pour négocier la signature de Valentin Carboni de l’Inter. Il est actuellement plus proche que leur autre cible principale dans le cadre d’un accord séparé, Nketiah. Pourparlers en cours sur un prêt avec clause d’option d’achat et clause de rachat pour l’Inter, gardant le contrôle sur le joueur, explique -t-il ainsi sur son compte Twitter.

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille are pushing in talks to sign Valentin Carboni from Inter.

He’s currently closer than their other top target in separate deal, Nketiah.

Talks underway on loan with buy option clause and buy-back clause for Inter, keeping control on the player. 🇦🇷 pic.twitter.com/IDwcUEEEOS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2024