Mercato OM : Accord total trouvé pour Vitinha (avec une nouvelle clause ! )

Vitinha va bien poursuivre sa carrière au Genoa. Un accord a semble-t-il été trouvé entre les deux clubs. L’OM aurait négocié une clause de rachat…

Comme indiqué depuis plusieurs jours, Vitinha va bien rester au Genoa. Selon les dernières informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio un accord total a été trouvé entre les trois parties. Il s’agit d’un prêt avec option d’achat obligatoire qui s’élève à 15 millions d’euros. Le salaire sera intégralement pris en charge par le club italien.

Le journaliste Fabrizio Romano précise par ailleurs un point très important : L’OM bénéficiera d’une clause de rachat dans le cadre de l’accord. On ne connait toutefois pas le montant de cette clause de rachat.

🔴🔵🇵🇹 Genoa are set to agree on Vitinha deal with Olympique Marseille for fee close to €15m.

OM will have buy back clause as part of the deal. pic.twitter.com/NyZ7fxi8F5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2024