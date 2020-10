Mercato OM : Accord trouvé pour le dernier transfert (de 10M€) ?

L’OM a officialisé deux départs et une arrivée ce lundi, jour de clôture du mercato. Une autre arrivée pourrait intervenir avant minuit, et pour plus de 10M€…

Si Michael Cuisance va numériquement remplacer Maxime Lopez parti à Sassuolo, l’OM n’a toujours pas trouvé le successeur de Bouna Sarr. Le club olympien ferait le forcing pour s’offrir le latéral de Genk, Joakim Mæhle. Un accord a été trouvé avec le joueur et Genk, mais le club belge se montre gourmand. Selon le journaliste Søren Sorgenfri : « Marseille n’a toujours pas abandonné la piste Mæhle. Un transfert avant minuit pour plus de 10 millions d’euros… »

Marseille har stadig ikke opgivet Mæhle. Transfergyser til midnatstimen for 10+ mio euro. #transferdk — Søren Sorgenfri (@SSorgenfri) October 5, 2020

Accord trouvé pour Maehle ?

Selon le journaliste Marc Mechenoua le deal est même ficelé pour un prêt payant de 2M€ avec une OA de 8M€. « Les négociations ont finalement repris entre Genk et Marseille ! Joakim Maehle devrait bien être marseillais. Un accord a été trouvé sur un prêt payant de 2 millions d’euros assorti d’une option d’achat de 8 millions (levée après 15 matchs). Contrat de 5 ans. »