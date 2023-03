Mercato OM : Acherchour a confiance en Longoria pour remplacer ce flop !

L’Olympique de Marseille a recruté Nuno Tavares cet été mais le Portugais fait des performances en dent de scie. Pour Walid Acherchour, il ne faut pas le conserver !

Nuno Tavares divise les supporters marseillais. Efficace offensivement mais très léger défensivement, le piston gauche pourrait ne pas être conservé par la direction de l’OM. Pour Walid Acherchour, il faudrait plutôt que Pablo Longoria tente de lui trouver un remplaçant en Serie A.

Avec le talent de Longoria, il y a la possibilité de trouver bien meilleur piston que Tavares — Acherchour

« Je ne garderai pas Nuno Tavares. Tout n’est pas à jeter dans sa saison mais le gros problème c’est que l’OM, s’ils se qualifient en Ligue des Champions, le curseur doit être la C1. Les matchs pour le podium de Ligue 1 et les matchs de Ligue des Champions, Nuno Tavares n’a pas été grandiose. On a bien vu que ses lacunes pouvaient être masquées par la supériorité collective de l’OM, où il pouvait tirer son épingle du jeu. Mais dans les gros matchs, ses lacunes techniques étaient criantes dans le dernier geste et surtout défensivement, c’était très compliqué. Avec le talent de Longoria, il y a la possibilité de trouver bien meilleur piston que Tavares… Des joueurs qui vont faire du 6,5/7 plutôt qu’une fois 8 et une fois 2. Je pense qu’aujourd’hui en Italie c’est trouvable. Ils étaient sur Lazovic de l’Hellas Verone. Je ne veux pas dénigrer Tavares. Je ne suis pas fan du joueur mais il faut avouer qu’il y a eu des matchs où il a été surprenant cette saison offensivement. » Walid Acherchour – Source : RMC (30/03/23)

🗣 « A chaque fois qu’il y a eu des gros matchs, ses lacunes étaient criantes » ❌ Walid Acherchour ne conserverait pas Nuno Tavares à l’OM. pic.twitter.com/3adUKOHf2i — After Foot RMC (@AfterRMC) March 30, 2023

Les dirigeants estiment qu’il n’est pas fiable

« Arsenal voudrait le vendre. Les dirigeants des Gunners ne veulent pas le prêter une deuxième saison d’affilée. Il lui reste deux ans de contrat. Il est prêté sans option d’achat donc normalement il retourne à Londres. L’OM ne s’est pas montré définitif, ils n’ont pas clairement spécifié qu’ils voulaient le laisser partir mais on en prend clairement le chemin. Au début de la saison, il a séduit les supporters et les dirigeants. Il occupe un poste où c’est compliqué de trouver des joueurs de haut niveau. Les dirigeants d’Arsenal ont le même avis que ceux de Marseille. Ils estiment que ce n’est pas un joueur fiable. Si Arsenal le brade lors du prochain mercato et que l’OM y voit un certain intérêt, il y aura peut-être un coup à jouer. Marseille reste attentif mais la tendance est à un retour à Arsenal. » Florent Germain – After Foot (22/03/2023)