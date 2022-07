Mercato OM : Agacé par le Barça, Depay devrait aller voir ailleurs

Selon Sport, Memphis Depay serait agacé par le comportement du FC Barcelone et ne serait pas contre un départ. Le club catalan qui s’est fortement renforcé offensivement, le laisserait partir en cas d’offre suffisante.

Alors que le FC Barcelone est en passe de recruter Robert Lewandowski et possède déjà une armada offensive impressionnante, Depay pourrait quitter la Catalogne un an après l’avoir rejointe. En effet, l’international néerlandais (80 sélections, 42 buts) n’aura aucune garantie d’être titulaire la saison prochaine. Mais le joueur formé au PSV Eindhoven souhaite continuer à jouer tous les week-ends et surtout participer à la Ligue des Champions.

Le club catalan ne demanderait que 20M€ pour se séparer de son attaquant. Face à ce montant « abordable » plusieurs clubs se sont renseignés : la Juventus, l’AS Roma, l’Ajax Amsterdam et Tottenham qui serait le plus à même de l’accueillir. Longoria serait très intéressé par Memphis Depay et voudrait dégraisser au plus vite afin de pouvoir l’engager. Cependant face à une telle concurrence il semble pour le moment difficile de l’imaginer rejoindre la cité phocéenne.

« Depay ? Ce serait un très bon coup de la part de Longoria » – Courbis

« J’ai entendu, dernièrement, que l’OM s’intéressait à Memphis Depay, c’est ça ? Alors je ne sais pas s’il accepterait de signer chez l’ennemi, parce que l’ennemi de l’OM, désormais, c’est l’OL. Mais avec son expérience, sa connaissance de la Ligue 1, et de la Ligue des Champions, je pense que ce serait un très bon coup de la part de Longoria. » Roland Courbis Source : MédiaFoot Marseille (11/07/2022)