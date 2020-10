Mercato OM : « Aké tu lui as mis un coup derrière la tête là ! »

Nouvel extrait de Débat Foot Marseille. Notre consultant Jean-Charles De Bono pense que le recrutement de Luis Henrique va faire beaucoup de mal à Marley Aké…

La saison dernière, Marley Aké grattait du temps de jeu en fin de match avec l’Olympique de Marseille. Souvent juste, il avait montré de belles choses et était presque passé devant Valère Germain dans la hierarchie.

investir sur un attaquant, un numéro 9 — JCDB

Dans notre dernière émission, Débat Foot Marseille, notre consultant Jean-Charles De Bono est revenu sur le recrutement de Luis Henrique. Selon lui, cela va ralentir la progression du minot.

« Aké tu lui as mis un coup derrière la tête là ! La saison passée, il rentrait des bouts de match, on disait : il a de l’avenir devant lui etc. Aujourd’hui, il a peut-être un petit moins l’avenir ! En lui mettant le Brésilien dans les pattes… Quel signe tu envoies à ces joueurs-là? Je peux comprendre que ce joueur se dise : on m’a fait signer, on m’a fait croire que je pourrais jouer, mais aujourd’hui j’ai un concurrent supplémentaire et qui sera devant moi dans la hierarchie »

Jean-Charles De Bono – Source : Débat Foot Marseille (08/10/20)

Retrouvez l’intégralité du dernier Débat Foot Marseille ci-dessous :

Football Club de Marseille vous a retrouvé dans son studio avec nos journalistes Benjamin Courmes, Mourad Aerts et notre consultant Jean Charles De Bono. Au menu : le bilan du mercato, focus sur Maelhe… La suspension de Payet et les droits TV.

A lire aussi : Mercato : l’OM aurait trouvé son joker (une offre de 8M€ imminente)