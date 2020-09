Mercato OM : Aldridge a trouvé 4 clubs anglais pour Sanson ?

Le milieu de terrain de l’OM Morgan Sanson plait en Premier League. De nombreux clubs Anglais pensent à lui !

Selon le Daily Star, quatre clubs Anglais se sont penchés sur le cas de Morgan Sanson (26 ans). Le milieu phocéen à la côte en Premier League, et l’une des écuries de ce championnat pourrait rapidement passer à l’action.

WEST HAM, WOLVERHAMPTON ET 2 PROMUS SUR LE COUP

West Ham, Wolverhampton et les 2 promus Fulham et Burnley sont intéressés par les services de Sanson. Le milieu de terrain est sous contrat jusqu’en 2022, et sauf prolongation, ce mercato estival représente la dernière fenêtre de tir pour l’OM pour récolter un gros chèque. Et l’OM l’a bien compris, en fixant selon le média anglais le prix de Morgan Sanson à 30 millions d’euros. Une somme que les 4 clubs anglais peuvent largement payer ce genre de montant, même si aucun d’entre eux n’est qualifié pour une coupe d’Europe ! Pour le moment, il n’y a eu aucune approche concrète. Pas sûr que le milieu de terrain soit tenté par ce genres d’option surtout une saison ou l’OM va disputer la Ligue des Champions…