Mercato OM : Alexis Sanchez, ça devrait s’accélérer dans les prochains jours !

L’Olympique de Marseille n’a pas encore officialisé l’arrivée d’Alexis Sanchez alors que tout semblait chaud entre les deux parties. Pour Fabrizio Romano, la rupture de contrat avec l’Inter va bientôt être signée !

A la recherche d’un attaquant et d’expérience en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille aurait sauté sur l’occasion de récupérer l’international chilien Alexis Sanchez. L’actuel joueur de l’Inter devrait bientôt signer une rupture de contrat avec le club italien.

Ensuite, les négociations seront directes avec l’OM en tant que joueur libre. D’après Fabrizio Romano, tout cela devrait se passer dans les prochains jours. Le journaliste semble confiant pour la signature du Chilien à Marseille après des jours de rumeurs et informations dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Olympique Marseille will be in direct contact with Alexis Sanchez agents in the next days, as termination of the contract with Inter is agreed and will be signed soon. 🔵🇨🇱 #OM

Jordan Veretout remains a top target for OM, talks will continue with AS Roma.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2022