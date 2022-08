Mercato OM : Alexis Sanchez explique les raisons de sa venue à Marseille !

En conférence de presse ce mercredi pour sa présentation, Alexis Sanchez a expliqué les raisons de sa venue à l’Olympique de Marseille.

L’Olympique de Marseille a officialisé ce mercredi l’arrivée d’Alexis Sanchez. L’attaquant chilien a expliqué devant les journalistes en conférence de presse les raisons qui l’ont poussé à signer à Marseille et non pas dans un autre club alors qu’il était très convoité après avoir rompu son contrat avec l’Inter.

« On m’a dit que l’OM avait une très grande histoire, le plus grand club français. C’est un défi pour moi de venir gagner ici, quand je viens ici c’est pour gagner des titres.Jouer la Ligue des champioons est quelque chose de très beau. J’essaie de lutter pour des titers partout ou je passe. L’inter n’avait pas gagné depuis 11 ans quand je suis arrivé. ici c’est un peu pareil. Il y a un très bon effectif, de très bons dirigeants et on va faire le maximum pour çaC’est un défi personnel pour moi. J’ai joué en Italie, Espagne, Angleterre et donc maintenant en France. » Il raconte aussi que Lucien Agoumé, joueur de l’Inter lui a bien monté la tête sur l’OM et que l’idée a commencé à faire son chemin. » Alexis Sanchez – Source : Conférence de presse (10/08/22)