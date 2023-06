Mercato OM : Alexis Sánchez pose une condition ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM aurait toujours sa longueur d’avance sur le dossier Alexis Sánchez. Le Chilien attendrait cependant des renforts cet été, pour continuer l’aventure dans la cité phocéenne.

Alexis Sánchez ne restera pas à Marseille, si Pablo Longoria n’améliore pas l’équipe. Le Chilien l’a dit, il veut gagner et être compétitif. Il attend donc l’arrivée de renforts de poids à l’OM cet été pour prolonger son contrat. La possible arrivée de Geoffrey Kondogbia va d’ailleurs dans ce sens.

L’arrivée de Marcelino comme entraîneur est également un bon point pour Sánchez, qui pourrait parfaitement s’adapter dans le 4-4-2 de l’Espagnol, mais cela ne fait pas tout. Selon FootMercato, le natif de Tocopilla priorise toujours les discussions avec l’OM mais il attendrait des garanties sur le mercato pour prendre sa décision.

Sánchez repousse les autres offres

Toujours en discussions contractuelles avec l’OM, Alexis Sánchez aurait repoussé une offre de contrat venant de Galatasaray. L’attaquant de 34 ans a toujours entre les mains une offre venue d’Arabie Saoudite, qui le comble financièrement (+ 10 M€/an) même si le défi sportif n’est pas au rendez-vous.

Si l’hypothèse d’un dernier gros contrat à 34 ans l’intéresse, la priorité du Chilien est tout de même de rester en Europe et plus particulièrement à Marseille, si possible.