Mercato OM : Alexis Sanchez priorité d’un club prestigieux ?

Arrivé libre de tout contrat en provenance de l’Inter Milan, Alexis Sanchez est devenu un pilier de l’OM. Mais le joueur n’a signé que pour une seule saison avec une année en option. Sanchez a des objectifs élevés pour rester. Le site espagnol Fichajes rapporte que River Plate serait intéressé par le joueur.

Depuis son arrivée à l’OM, à l’été 2022, Alexis Sanchez a joué 30 matchs avec l’OM toutes compétitions confondues et a marqué 13 buts. Il est devenu un titulaire indiscutable du onze de Tudor. Malgré l’arrivée de Vitinha pour le faire souffler, Sanchez veut enchainer les matchs et jouer le plus possible. Sanchez apporte également une exigence à ses coéquipiers et une envie de gagner contagieuse. Mais il a des objectifs importants et veut gagner avec l’OM, comme il l’a expliqué en conférence de presse, le mois dernier.

« J’ai très envie de rester ici, je suis venu pour gagner des titres, je ne veux pas être 2e, je veux gagner. Je pense que j’étais plus tristes que les supporters, cela reste ancré en moi. On verra en fonctions des résultats que l’on obtiendra… » Alexis Sanchez – Source : Conférence de presse (03/03/2023)

Sanchez priorité de River ?

Malgré ses 34 ans, l’OM souhaite conserver Sanchez, mais devra se méfier de la concurrence d’autres clubs. Le site web espagnol Fichajes affirme que River Plate et s’intéresse à Sanchez et pourrait être tenté de le recruter au mercato d’été 2023. Le joueur est une priorité du coach de River Plate, Martin Demichelis.

El delantero chileno del Marsella es uno de los grandes deseos del Millonario para mejorar su delanterahttps://t.co/HEOOOtNeSw — Fichajes.net (@fichajesnet) March 7, 2023

Il ne reste que trois mois de contrat à Sanchez avec l’OM. La qualification de l’OM pour la prochaine Ligue des Champions pèsera lourd dans le choix d’Alexis Sanchez de continuer ou non avec le club.