Mercato OM : « Almada ne me semble pas être la priorité »

Si les rumeurs autour de l’arrivée de Thiago Almada à l’OM ont rapidement enflé, elles n’ont finalement pas concrétisé. Mourad Aerts revient sur cette piste dans l’émission Débat Foot Marseille.

Tandis qu’il apparaissait comme l’une des priorités de Sampaoli, Thiago Almada serait bien plus proche de rejoindre Altanta United en janvier prochain. Durant l’émission Débat Foot Marseille, le journaliste Mourad Aerts a dévoilé son ressenti sur le milieu de terrain argentin.

Thiago Almada à Atlanta United cet hiver ?

« Almada est plus jeune que Fulgini et Adli, c’est peut-être pour cela qu’on se dirige vers ce genre de joueur. Mais dans tous les cas ça ne me semble pas être la priorité à l’heure actuelle d’aller chercher Thiago Almada. Je l’ai vu un petit peu jouer. C’est un petit Argentin dribbleur qui a joué sous les ordre de Heinze, dans un système bielsicte où il a été mis en avant car ce sont des systèmes qui font la part belle aux joueurs offensifs. Il a montré de belles choses, mais aussi de moins belles hors du terrain ne l’oublions pas. C’est peut-être pour ça qu’il a aussi peu de clubs. On en fait beaucoup car c’est exotique. On a envie de voir ce que c’est. Moi je le comparerai avec Adli. C’est un joueur que j’ai vu avec Toulouse, et dans cette idée de remplaçant à Payet il me plaît beaucoup parce que c’est le même genre de prospect. Si je devais faire un choix entre les deux je ne sais pas lequel je prendrai. Après tout dépend de ta latitude financière. Ok t’as libéré du salaire mais est-ce que le club est prêt à lâcher en prêt avec option d’achat » Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille (19/08/21)