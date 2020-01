Mercato OM : Alvaro, définitivement Marseillais?

Véritable homme fort du début de saison de l’Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez devrait devenir officiellement un joueur du club.

Prêté par Villareal avec une option d’achat, Alvaro Gonzalez est très heureux à Marseille. Dans un entretien accordé à AS, un média espagnol, il s’est exprimé sur son bon début de saison.

Je me sens aimé et je suis très heureux à Marseille — ALVARO

Avec Alvaro sur le terrain, l’OM n’a encore jamais perdu… Son implication et son efficacité défensive font de lui un joueur important de l’effectif d’André Villas-Boas. Dans les clauses de l’option d’achat pour l’OM, il fallait que le défenseur espagnol évolue cinq matchs… Ce qui est chose faite. Il devrait donc rapidement devenir un joueur de l’OM !

« Une clause d’option d’achat obligatoire a été introduite dans mon contrat, selon laquelle, si je jouais cinq matchs, l’OM devrait la payer. Il n’y avait qu’une étape pour rendre officiel le transfert, et je suis très heureux ici. Mon objectif était d’arriver dans le club en forme, car si je jouais cinq matchs, j’allais signer trois autres saisons. Il n’y a pas de meilleur endroit que celui où les gens vous aiment. Je me sens aimé et je suis très heureux à Marseille »

Alvaro Gonzalez – Source : As