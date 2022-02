Mercato OM : Alvaro envoie un missile à son coach et sa direction !

Lors d’une interview accordée aux journalistes espagnols de AS, le défenseur de l’OM Alvaro Gonzalez s’est exprimé sur son ressenti actuel au club. Et il a déballé tout ce qu’il avait sur le cœur.

Alors que de nombreuses rumeurs envoyaient Alvaro Gonzalez hors de Marseille à l’issue du mercato hivernal, le défenseur espagnol n’a pas apprécié comment les faits se sont déroulés avec sa direction. Et il n’a pas manqué de le préciser auprès de la presse espagnole.

« Ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible alors que j’ai tout donné pour le club » — Alvaro

« Ce que je vis actuellement c’est footballistiquement mauvais car l’entraîneur et le club ont pris des décisions alors que j’avais prolongé il y a 5 mois et je ne voulais pas partir. Dans la ville, tout le monde m’apprécie, je suis à l’aise, mais au final, si je ne joue pas, je ne suis pas bien et je ne suis pas dans mon meilleur moment. Je suis victime d’une situation qui n’est pas sportive ? Je ne sais pas de quoi je suis victime. Je sais qu’ils m’ont prolongé et à partir de là les problèmes ont commencé. J’ai dû baisser mon salaire le 31 août pour qu’ils puissent signer un joueur (Harit) et même si ça m’a touché car je suis le 3ème capitaine de l’équipe, j’ai compris qu’il fallait que je le fasse pour le club et les coéquipiers. A partir de là, ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible alors que j’ai tout donné pour le club. Après, ils ont voulu me faire partir de la mauvaise manière alors que je ne voulais pas. Une décision du club ? Totalement. Du club, de l’entraîneur. Je suis sûr que ce n’est pas footballistique car je venais de faire deux saisons qui ont été les meilleures de ma carrière » Alvaro Gonzalez – source : AS (12/02/2022)