Mercato OM: Alvaro inquiet pour son avenir !

Interrogé par RMC, Alvaro Gonzalez a avoué qu’il souhaitait rester à l’OM mais la situation actuelle pourrait changer la donne…

Arrivé en prêt de Villareal, Alvaro Gonzalez s’est tout de suite acclimater au jeu du championnat français. Il a d’ailleurs répété à de nombreuses reprises qu’il désirait devenir officiellement un joueur de l’Olympique de Marseille. Mais avec l’épidémie de Covid 19 et le fait que la saison ne reprenne pas, il risque d’y avoir des complications.

Je me pose quelques questions– Alvaro

Cependant, un proche du club interrogé par RMC a assuré que ça ne change rien… « La saison est terminée et les conditions d’achat mentionnées sont très claires »

« Je me pose quelques questions. J’ai fait le nombre de matchs nécessaire pour que l’OM active l’option d’achat obligatoire qu’il y a dans mon contrat. Mais comme le championnat de France n’est pas allé au terme de ses 38 journées, il y a comme un vide juridique, et je suis un peu dans l’attente. J’espère qu’il n’y aura pas de problème car le seul endroit où je veux être, c’est à Marseille. J’ai toujours parlé avec le cœur et avec sincérité: je n’ai que l’OM en tête. J’y suis heureux, je veux y jouer la Ligue des champions et je me suis battu pour ça. Villarreal est un club qui sait se comporter en « gentleman ». Ils m’ont toujours dit qu’ils m’aideraient à jouer là où je le souhaite et ce ne serait pas juste que tout le monde ne fasse pas les efforts nécessaires pour je sois à l’OM. J’espère que cela se fera rapidement pour que je puisse être libéré et serein dans ma tête, avec un seul objectif: la reprise avec l’OM en juin prochain. » Alvaro– Source: RMC Sport