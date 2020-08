Mercato OM : « Amavi est seul… Où ils vont avec ce poste-là ? »

Extrait de DFM. Nicolas Filhol revient sur la gestion du latéral gauche, qui semble plus que jamais dérisoire depuis plusieurs années maintenant à l’OM.

Le poste de latéral gauche est scruté de très près depuis plusieurs mercatos à l’OM. Et pour cause, le club évolue avec un seul latéral de métier, au nom de Jordan Amavi. Et ce au plus grand dam des supporters qui désespèrent à chaque inter saison de ne voir aucun latéral gauche débarquer dans le sud de la France. Nicolas Filhol semble compatir avec les supporters.

La gestion de ce poste là me laisse pantois — Nicolas Filhol

« Moi, j’avoue que la gestion de ce poste là me laisse pantois. Ça va faire trois ans que Patrice Evra a quitté le club. Donc trois ans que Jordan Amavi est le seul vrai latéral gauche de métier pour ce poste. C’est quand même hallucinant qu’on n’ait pas réussi à trouver une doublure à Amavi. Le petit Rocchia a été prêté la saison dernière. Il a fait une bonne saison en ligue 2 et ça semble pas encore clair… On a vu Nkounkou qui n’a pas signé pro et qu’est parti à Everton. Du coup on se dit où il vont avec ce poste là. Il y avait la possibilité Hassane Kamara de Reims (il a signé à Nice), aux alentours des 4 M€, comme doublure d’Amavi, c’était pas trop cher. Mais pour l’OM c’est un gouffre. C’est dommage car ça aurait pu être une bonne occasion.

Nicolas Filhol – Source : Débat Foot Marseille (20/08/2020)