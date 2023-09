Mercato OM: Amavi ne veut pas « rentrer dans les détails »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

N’entrant plus dans les plans de l’Olympique de Marseille, Jordan Amavi a été prêté au Stade Brestois pour une saison durant le mercato estival. Un choix que le latéral marseillais assume clairement.

Ne faisant plus parti des plans de l‘OM, Jordan Amavi a été prêté à Brest pour une saison. Le latéral olympien va tenter de retrouver de la confiance et du temps de jeu en Bretagne. Il s’agit de son troisième prêt depuis son arrivée à Marseille après les deux premiers à l’OGC Nice et Getafe qui n’ont pas été concluant. Le joueur de 29 ans doit réussir à enchaîner les matchs, lui qui n’a eu ni la confiance de Sampaoli, Tudor ou encore Marcelino. Interrogé en conférence de presse, Amavi est revenu sur ce nouveau prêt. Il a avoué avoir rapidement accepté le projet brestois, un club « combattif » dont il a une bonne image qui a su « lui parler avec le cœur » et trouver « les bons mots » pour le recruter.

« Il faut du temps de jeu, du rythme, de la compétition, et c’est reparti ! »

« L’OM ? C’est compliqué. On ne va pas rentrer dans les détails. Personnellement, c’est une autre histoire. Après, c’est toujours pareil: il faut du temps de jeu, du rythme, de la compétition, et c’est reparti ! C’est tout ce qui m’importe. Je pense qu’aujourd’hui, ce qu’il me manque, c’est la compétition, c’est tout », a indiqué Jordan Amavi devant les journalistes lors de sa première conférence de presse à Brest.