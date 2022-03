Mercato OM : Amine Harit ne se fait plus d’illusion concernant son avenir?

Selon le journal L’Equipe, Amine Harit aurait bien compris qu’il ne restera pas à l’OM à l’issu de son prêt de Schalke 04.

L’Olympique de Marseille a subi une énorme restructuration d’un point de vue sportif avec le nouveau coach Sampaoli, arrivé il y a maintenant 1 an, et une dizaine de recrues sur les deux derniers mercato. Forcément, il y a eu quelques ratés…

Harit aurait compris qu’il n’ira pas plus loin à l’OM

A commencer par Amine Harit. Le Marocain a montré de belles choses dès son premier match face à Monaco. Une prestation très aboutie qui nous laissait penser qu’il avait certainement une carte à jouer dans cet effectif.

A LIRE AUSSI : OM : Certains joueurs prévoient une réunion avec Sampaoli?

Malheureusement, il n’a pas réussi à s’imposer et à convaincre Jorge Sampaoli de le mettre un peu plus souvent sur le terrain. Le milieu offensif, prêté par Schalke 04, ne se ferait plus d’illusion. Peu utilisé, seulement une trentaine de minutes au mois de février, il se serait fait à l’idée que son prêt n’ira pas plus loin que ça et qu’il retournera certainement en Allemagne à l’issue de la saison.

Je ne sais pas si je serai là l’année prochaine – Amine Harit

Dans l’un des derniers épisodes d’Objectif Match, le milieu offensif n’a pas caché sa frustration de peu jouer… Il aimerait accrocher un titre avant de quitter le club.

« C’est frustrant, c’est dur, je vais pas dire le contraire. J’ai envie de jouer. Mais le coach a des choix à faire, il y a plein de critères qui rentrent en compte. Si en plus de cela, ça ne se passait pas bien, j’aurais lâché l’affaire. Mais avoir des mecs qui te font rire, te remontent le moral, ça aide. C’est une frustration personnelle mais les matchs sont gagnés. (…) La Conférence Ligue, ce serait quelque chose qui me ferait extrêmement plaisir. D’avoir gagné quelque chose avec Marseille juste. Je ne sais pas si je serai là l’année prochaine et les saisons suivantes. Avec la belle année qu’on est en train de passer… Même pas au niveau football parce que je ne joue pas beaucoup, mais humainement. Ce serait beau de mettre une petite cerise sur le gâteau. » Amine Harit – Source : Objectif Match (16/02/2022)