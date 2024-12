Mercato OM : annoncé comme une potentielle cible pour janvier, ce latéral droit se blesse !

Peu utilisé cette saison, avec seulement trois titularisations en Bundesliga et 25 minutes en Ligue des champions, Sacha Boey semble avoir du mal à s’imposer au Bayern et a été évoqué du côté de Marseille. Ce dernier s’est blessé aux ligaments de la cheville gauche et sera absent plusieurs semaines, ce qui compromet son départ lors du mercato hivernal.

Le Bayern Munich a annoncé une mauvaise nouvelle concernant Sacha Boey : le latéral droit français s’est blessé aux ligaments de la cheville gauche lors d’un entraînement. Il sera donc écarté des terrains pendant plusieurs semaines, mettant en pause ses ambitions de départ cet hiver. Cette blessure survient alors que Boey, qui avait exprimé son désir de rester au Bayern, était déjà en difficulté en Bundesliga depuis le début de la saison.

Depuis son arrivée au Bayern, Boey a eu du mal à s’imposer. Il n’a été titulaire qu’à trois reprises en Bundesliga, et son temps de jeu en Ligue des champions a été limité à seulement 25 minutes depuis début septembre, lors de la victoire contre le Shakhtar Donetsk le 10 décembre. Il n’a pas été appelé en équipe de France par Didier Deschamps, une situation qui ne facilite pas ses perspectives de carrière internationale.

