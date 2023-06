Mercato OM : Annoncé dans la short list, cet entraineur ne viendra pas !

Un temps annoncé en tête de la liste des entraineurs susceptibles de s’asseoir sur le banc de l’OM aux cotés de Gallardo, Fabio Grosso ne viendra pas à Marseille selon les médias italiens.

Il était l’un des noms cochés par la direction de l’Olympique de Marseille pour succéder à Igor Tudor, officiellement sur le départ depuis deux semaines. Fabio Grosso était pisté par l’OM, il s’était même entretenu avec les dirigeants phocéens, mais il est désormais hors course selon le journaliste italien Nicolo Schira. Le champion du monde 2006 sort d’une aventure réussie à Frosinone qu’il a emmené de la 10ème place de Serie B au titre cette saison.

Fabio #Grosso is out of the race to become the new coach of #OlympiqueMarseille. #Sampdoria and #Parma have shown interest in him. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 14, 2023