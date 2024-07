Mercato OM : annoncé dans le viseur de Longoria, ce joueur libre file en Espagne !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM continue de faire le tour du marché des transferts à la recherche de nouvelles recrues. De nombreux noms ont été raccordés à l’OM depuis le début de la période même si tous n’ont pas abouti. C’est le cas de Moussa Diarra, l’ancien défenseur central de Toulouse, parti libre du côté du Deportivo Alavés.

L’OM va connaître beaucoup de modifications encore avant la fin de la période de transfert. De nouveaux départs sont encore à prévoir ainsi que plusieurs arrivées, après les officialisations de Aubameyang et Greenwood. Le dossier de Jonathan Clauss et Chancel Mbemba devrait également se débloquer dans les jours qui arrivent afin de trouver une porte de sortie à ces deux cadres.

Une piste en défense s’envole

Si certaines rumeurs et pistes restent encore accessibles et avancent bien, notamment pour le cas du buteur, certaines n’auront finalement jamais abouties. C’est le cas de Moussa Diara, le désormais ex défenseur central de Toulouse qui était libre de tout contrat cet été. Un moment annoncé du côté de la cité phocéenne, le joueur a finalement choisit une autre destination pour la suite de sa carrière.

Direction l’Espagne pour Moussa Diarra

En effet, le défenseur de 23 ans a rejoint l’équipe espagnole du Deportivo Alavés. Le Malien devrait s’engager là-bas jusqu’en 2028 et découvrir un nouveau championnat. Encore jeune, le joueur peut encore beaucoup progresser et constitue un bon coup pour les Espagnols. L’OM doit donc repartir à la recherche d’une autre piste afin de renforcer sa défense.