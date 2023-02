Mercato OM : Annoncé dans le viseur de Longoria, il a trouvé un accord avec le FC Barcelone ?

Pablo Longoria travaille activement sur le mercato estival. Plusieurs chantiers sont annoncés notamment en défense centrale ou le profil du jeune Evan Ndicka serait visé. Nous avons abordé cette rumeur mercato sur notre plateau lundi…

En ami dernier, le très sérieux média allemand Bild expliquait que Newcastle n’était pas le seul club à viser Evan Ndicka, l’Olympique de Marseille et de l’AS Monaco avaient contacté les conseillers du jeune défenseur central. Le joueur sera libre en juin et un gros club a flairé le bon coup. Selon le média allemand Sport1, le FC Barcelone aurait obtenu un accord verbal du joueur, dont le contrat à Francfort se termine au mois de juin. Le journaliste Christopher Michel précise que « le FC Barcelone et N’Dicka sont d’accord. Cependant, le deal n’est pas encore fixé. Le FCB doit trancher début mars, N’Dicka attend. Le contrat à Eintracht expire en été. »

News #SGE: FC Barcelona und N’Dicka sind sich einig. Allerdings ist ein Wechsel dadurch noch nicht fix. #FCB muss sich bis Anfang März entscheiden. N’Dicka wartet, soll zunächst als Backup kommen. Vertrag bei der #Eintracht läuft im Sommer aus. @SPORT1 #transfermarkt — Christopher Michel (@CMoffiziell) February 13, 2023

Ndicka, une belle opportunité ?

Présent sur notre plateau en mai 2022, David estimait que la plus grosse concurrence venait des gros clubs allemands…

« Je l’ai vu jouer car Francfort fait une très grosse saison, c’est un défenseur qui en plus marque des buts car c’est un reproche que je peux faire à Saliba. On a des défenseur de grand gabarit et on a très peu marqué, c’est finalement Guendouzi qui marque le plus sur les corners de la tête. Ndicka est un très bon joueur mais j’ai du mal à le voir à l’OM car il y a une concurrence énorme et sincèrement je le vois rester en Allemagne. Ca peut être au Bayern qui a comme stratégie de prendre ce qu’il se fait de mieux en Allemagne. » David (@Massilia1978) – Source : Football Club Marseille (09/05/2022)

On est obligé de voir cela par le prisme des investissement car ce n’est pas un petit montant

Pour notre journaliste, Nicolas Filhol, Ndicka a une belle réputation et sa mise sur le marché cet été ne sera pas pour autant synonyme d’un petit montant. Si l’OM est prêt à investir un montant estimé de 15 à 20M€, cela veut peut être dire qu’un dossier comme celui de Saliba est trop compliqué…

« Ndicka ? C’est un bon joueur et le média est sérieux mais cela veut dire que Saliba s’en va alors ? On est obligé de voir cela par le prisme des investissement car ce n’est pas un petit montant. La cote de Ndicka est haut mais allégée par le fait qu’il n’ait plus qu’un an de contrat. En france, les clubs demande des montants trop élevés à l’OM, tu l’as vu avec Rongier que tu as payé un bras. Je ne vais pas dire que je regarde la Bundesliga tous les weekend, mais Ndicka a une bonne réputation… » Nicolas Filhol – Source: Football Club Marseille (09/05/2022