Mercato OM : Après Bailly, un autre joueur ne restera pas ?

L’OM va une nouvelle fois renouveler son effectif cet été. Si Pablo Longoria espère réaliser les transfert de Guendouzi, Gueye ou encore Balerdi, l’avenir de plusieurs joueurs prêtés semble scellé. Bailly ne restera pas, tout comme Blanco. Autre élément prêté, Issa Kaboré devrait lui aussi retourner dans son club…

Alors qu’il retrouve du temps de jeu, l’avenir d’Issa Kaboré ne devrait pas s’inscrire à Marseille. Selon FootMercato, le latéral ne sera pas conservé par l’OM. L’option d’achat estimée à 20 M€ est jugée bien trop élevée. Même si le joueur aimerait bine rester à Marseille, il devrait faire son retour à Manchester City !

Kaboré non conservé ?

Prêté par Manchester City, avec une option d’achat de 20 millions d’euros, cette saison à l’OM, Issa Kaboré se voit bien rester un peu plus longtemps. Depuis sa signature avec les Citizens, le latéral droit a enchaîné les prêts. D’abord au KV Malines pour la saison 2020-2021, puis à Troyes l’année suivante et enfin à l’OM cette saison. Si à son arrivée le Burkinabais s’est contenté d’un rôle de doublure à Clauss, il a été titulaire lors des deux derniers matchs contre Troyes et Lyon, les 16 et 23 avril derniers. Le joueur de 21 ans se rappellera longtemps de la joie de cet olympico comme il le confiait à la Provence du 29 avril. « Alexis Sanchez avait le ballon. Quand il s’est mis sur son pied droit j’ai fait l’appel. Il me fait la passe. Je veux lui remettre. Ensuite le ballon a tapé, tapé et puis je le vois dedans. Je ne sais même plus ce qui se passe c‘était magnifique« . L’OM ne devrait pas lever l’option d’achat de Kaboré, mais le quotidien rapporte que cependant ce dernier souhaite rester à l’OM une saison de plus.