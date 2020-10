Mercato OM : Après Maehle, une nouvelle piste de Ligue 1 tombe à l’eau pour remplacer Sarr?

Annoncé dans le viseur de l’OM depuis quelques heures, Djibril Sidibé ne devrait pas être le joker pour remplacer Bouna Sarr.

L’Olympique de Marseille a tout fait pour recruter un latéral droit dans les dernières heures du mercato. Une offre de 10M€ aurait été refusée par Genk pour Joakim Maelhe.

SIDIBE VA RESTER A MONACO

N’ayant plus d’autres choix que de songer à un joker, l’OM aurait pris contact avec Kenny Lala et Djibril Sidibé. Pour ce dernier, Nabil Djellit, journaliste pour L’Equipe et France Football nous informe sur son compte Twitter qu’il n’y a eu aucun contact entre l’OM et le joueur.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Cuisance lâche un gros indice sur son avenir !

De retour de prêt d’Everton et toujours sous contrat avec l’AS Monaco, l’international français devrait rester en principauté où Niko Kovac conterait sur lui. Une piste qui s’envole pour l’OM alors qu’André Villas-Boas et Pablo Longoria n’ont pas écarté la possibilité de voir un latéral droit débarquer en conférence de presse.