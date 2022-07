Mercato OM : Après Mandanda, départ imminent d’un nouveau joueur ! Visite médicale déjà prévue?

Le départ de Nemanja Radonjic serait déjà bouclé par Pablo Longoria ! L’international serbe va signer en Serie A au Torino !

L’Olympique de Marseille s’active sur les départs. Après Mandanda, il s’agirait de Nemanja Radonjic qui devrait quitter le club ! D’après Fabrizio Romano, journaliste toujours très bien informé en matière de mercato, l’international serbe va rejoindre le Torino !

Alors que tout semblait plutôt bouclé pour que Luis Henrique rejoigne le club italien, il semblerait que ce soit NR7 ! Le coach turinois faisait traîner le dossier du Brésilien depuis plusieurs jours, espérant une autre piste…

Il serait donc plus séduit à l’idée de voir arriver Radonjic dans son effectif. L’ailier gauche revient d’un prêt décevant à Benfica où il n’a pas marqué les esprits. Il ne semblait pas faire partie des plans de Sampaoli et ne devrait donc pas faire partie de ceux d’Igor Tudor.

Excl: Torino are set to sign Nemanja Radonjic from Olympique Marseille, deal agreed and medical now already scheduled. 🛩🇷🇸 #transfers

Radonjic will join Torino to replace Josip Brekalo. Full agreement now in place. @SkySport

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2022