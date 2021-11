Mercato OM : Après Newcastle, une piste italienne pourrait s’intensifier pour Kamara !

Tandis que le contrat de Bouba Kamara prend fin à l’issue de la saison avec l’Olympique de Marseille, des clubs européens seraient sur les tablettes du milieu de terrain marseillais. Et selon Tutto Mercato Web, un échec de la Juventus sur un dossier pourrait relancer la piste chez les Bianconeri…

C’est un fait. Le contrat de Bouba Kamara s’étend seulement jusqu’en juin 2022 avec l‘Olympique de Marseille. Une situation qui attire les dirigeants de plusieurs clubs européens de prestige. Si l’AC Milan semblait tenir la corde sur ce dossier, nous avons appris cette semaine par le biais de Calcio Mercato et IBT que les Magpies de Newcastle seraient également intéressés par le milieu de terrain formé à l’OM. Et pourraient formuler une offre dès cet hiver (entre 15 et 20 millions d’euros), sans attendre l’expiration de son contrat.

La Juventus Turin bute sur Zakaria, Kamara en plan B ?

Selon la presse italienne, la Juventus Turin aurait dressé une liste de milieux défensifs et souhaiterait en recruter un. Le site transalpin nous informe toutefois que les Bianconeri seraient en train de s’égarer dans le dossier Denis Zakaria, milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach, qui privilégierait la Premier League. Une situation qui pourraient pousser les dirigeants de la Vieille Dame à se rabattre sur Bouba Kamara toujours selon ce media.