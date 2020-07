Mercato OM : Après Payet, Villas-Boas aimerait faire prolonger un autre cadre

Dans un long entretien accordé au club, André Villas-Boas a une nouvelle fois félicité la prolongation de Dimitri Payet. Cet effort financier touche le coach portugais qui attend la même chose pour Steve Mandanda…

Samedi dernier, Dimitri Payet a officialisé sa prolongation de contrat jusqu’en 2024 avec un effort financier non-négligeable pour le club.

J’espère qu’on pourra faire PROLONGER MANDANDA le plus tôt possible — AVB

Dans un entretien accordé à l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas a salué cette initiative et aimerait qu’un autre joueur du club fasse la même chose.

« C’est un effort considérable de sa part. Ça le met très haut au niveau de l’aspect humain. Ça transmet son amour pour l’OM et c’est un effort considérable. On a besoin de lui cette saison. Il nous a bien manqués quand il était suspendu. J’espère qu’on pourra faire celle de Steve (Mandanda) le plus tôt possible. Tous les deux méritent ce type de reconnaissance »

André Villas-Boas – Source : OM