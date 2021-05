Mercato OM : Après Sakai et Thauvin, un autre départ se confirme?

Entré à la fin du match face à l’ASSE, Dario Benedetto n’a pas réussi à renverser la vapeur en fin de match sur un bon centre de Luis Henrique… Une erreur qui a mis en colère le coach Sampaoli. Ce dernier ne souhaiterait pas conserver l’attaquant argentin.

Il y a quelques jours, plusieurs médias d’Amérique du sud affirmaient que l’Olympique de Marseille fonçait sur Sebastian Villa, ailier gauche colombien qui évolue en Argentine, à Boca Junior. La possibilité de le voir débarquer en Ligue 1 en échange de Dario Benedetto était d’ailleurs évoqué.

SAO PAULO ET BOCA JUNIOR VEULENT BENEDETTO

Après son raté en face à face avec Green ce dimanche lors de la défaite contre l’ASSE, l’attaquant argentin a une nouvelle fois perdu des points dans l’estime de son coach Jorge Sampaoli. Selon les informations d’El Intransigente, média argentin, l’ancien entraîneur du FC Séville n’est pas convaincu par le rendement de Benedetto.

Il souhaiterait donc s’en séparer. Pour le moment, seuls quelques clubs seraient intéressés. En Espagne, on évoque un intérêt d’Elche. Le média argentin continue de croire à un retour de l’attaquant à Boca Junior et affirme qu’Hernan Crepso, ancienne légende albiceleste et coach du Sao Paulo FC envisage le recrutement de Benedetto. Son départ semble se dessiner…

Ça ne me surprendrait pas que Benedetto revienne à Boca

« Il y aurait une offre de Boca Junior pour un échange avec Benedetto pour Villa. Ça me semble crédible parce que depuis Martin Palermo, il y a le fantasme du numéro 9 à Boca, un peu comme à l’OM avec le Grantatakan. Chaque mercato, ils annoncent un numéro 9 différent. On a parlé de Paulo Guerreiro, de Cavani… A chaque fois il y a un nom d’un international qui revient. Ça ne me surprendrait pas que Benedetto revienne à Boca. Je pense que ça lui ferait du bien, il a sûrement envie de rentrer à la maison » Pierre Gerbeaud – Source : Football Club de Marseille (04/05/21)